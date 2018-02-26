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Teyp hırsızları adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Bolu’da, park halindeki bir otomobilden teyp çaldıktan sonra polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Teyp hırsızları adliyeye sevk edildi

Bolu’da, park halindeki bir otomobilden teyp çaldıktan sonra polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlardan aldıkları bilgilerle şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden yaya olarak ayrıldıkları tespit edilen E.Ö. ve M.Y. isimli şahıslar çaldıkları otomobil teyipleri ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındılar.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. ve M.Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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