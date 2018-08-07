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Teyze ile yeğeni yankesicilikten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

KONYA'da son bir haftada semt pazarlarında alışveriş yapanların yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve cep telefonlarını çalan teyze G.A.

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da son bir haftada semt pazarlarında alışveriş yapanların yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve cep telefonlarını çalan teyze G.A. (41) ile yeğeni D.A.(21) tutuklandı.

Kent merkezinde son ber hafta içerisinde semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle 18 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Semt pazarlarının çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karışan şüphelilerin iki kadın olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliğini belirlediği iki kadının merkez Karatay ilçesinde bir pazarda olduğunu teshit etti. Pazarda yine aynı yöntemle hırsızlık yapmaya hazırlanan G.A. ve yeğeni D.A., polis tarafından yakalandı. Teyze ve yeğen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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