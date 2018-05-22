HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Teyze kızını sırtından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

KONYA'da pazardan evine dönen Bahçe Taş (41), sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş'ı (33)  çıkan tartışma sonucu sırtından bıçakladı.

Teyze kızını sırtından bıçakladı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da pazardan evine dönen Bahçe Taş (41), sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş'ı (33) çıkan tartışma sonucu sırtından bıçakladı. Zeynep Taş, hastaneye kaldırılırken, Bahçe Taş da gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Pazardan evine dönen Bahçe Taş, aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş ile sokakta karşılaştı. İki kuzen belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahçe Taş, iddiaya göre pazardan satın aldığı bıçağı kuzeni Zeynep Taş'ın sırtına sapladı. Kanlar içinde kalan Zeynep Taş, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Bahçe Taş ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede evinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Teyze kızını sırtından bıçakladıTeyze kızını sırtından bıçakladıTeyze kızını sırtından bıçakladı

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Tonya'da taksicilerden 'bozuk yol' eylemiTonya'da taksicilerden 'bozuk yol' eylemi
Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinin reddine itiraz ettiDemirtaş'ın avukatları tahliye talebinin reddine itiraz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.