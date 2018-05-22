Teyze kızını sırtından bıçakladı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da pazardan evine dönen Bahçe Taş (41), sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş'ı (33) çıkan tartışma sonucu sırtından bıçakladı. Zeynep Taş, hastaneye kaldırılırken, Bahçe Taş da gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Pazardan evine dönen Bahçe Taş, aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş ile sokakta karşılaştı. İki kuzen belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahçe Taş, iddiaya göre pazardan satın aldığı bıçağı kuzeni Zeynep Taş'ın sırtına sapladı. Kanlar içinde kalan Zeynep Taş, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Bahçe Taş ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede evinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

