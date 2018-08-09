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Teyzesini bıçakla yaralayıp, kazmayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde Önder U.

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde Önder U. (20) tartıştığı teyzesi Nuriye Yasak'ı (56) bıçakla yaraladıktan sonra kazmayla vurarak öldürdü.
Olay, Kavaklı beldesinde meydana geldi. Önder U. ile teyzesi Nuriye Yasak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Önder U., yanındaki bıçağı çekip, Nuriye Yasak'ı bıçakladı. Yasak, kanlar içinde yere yığıldı. Önder U., teyzesine bu kez de eline geçirdiği kazmayla vurdu. Nuriye Yasak olay yerinde yaşamını yitirirken, Önder U., jandarmayı arayıp, teyzesini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Önder U. gözaltına alınırken, Nuriye Yasak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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