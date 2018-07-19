Teyzesini öldürdü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 30 ayrı suçtan kaydı bulunun Selim D. (24), tartıştığı teyzesi Emine Cebeci'yi (66) başına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

​Olay dün, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. 30 ayrı suçtan kaydı bulunan Selim D., ziyaretine gittiği teyzesi Emine Cebeci ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Selim D., tartışma sırasında eline geçirdiği sert bir cisimle teyzesinin başına vurdu. Kanlar içinde kalan Emine Cebeci, yakınlarının çağırdığı ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Cebeci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Cebeci yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Selim D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

