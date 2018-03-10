HABER

Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde platonik aşk beslediği ileri sürülen teyzesiyle yıllarca önce ilişkisini olduğunu öğrendiği arkadaşını silahla vurarak belden aşağısını felç bırakan Enes Öztürk'ün 31 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Öztürk'ün geçen yıl da teyzesinin sevgilisini dövdüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Enes Öztürk, eski arkadaşı İslam Yalçın'ın evine giderek, alt katta oturan ailenin çocuğu Y.A.'nın (12) başına silah dayayıp, kapı ziline bastırdı. Öztürk, kapıyı açan Yalçın'a tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan Yalçın'ın eşi, "Yapma bebeğimiz var" diyerek Enes Öztürk'e engel olmaya çalıştı. Silah tutukluk yapınca Öztürk, kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Enes Öztürk, bir kişiyi vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Öztürk tutuklanırken, hastanede tedaviye alınan İslam Yalçın'ın belden aşağısı felç oldu.

"BİR ŞEYLER SÖYLESİN, İÇİM RAHATLASIN"

Enes Öztürk hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Enes Öztürk ve tekerlekli sandalye ile İslam Yalçın ve yakınları katıldı. Bir yıl önce de teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü mahkemede kabul eden Enes Öztürk, "İslam benim yakın arkadaşımdı. Eskiden teyzemle ilişkisi olduğunu duymuştum ancak kendisi arkadaşım olduğu için bu konuyu bir türlü düşüncemden atamamıştım. Üzerinden zaman geçmesine rağmen olay günü gitmemin nedeni hiç olmazsa bir şeyler söylesin, içim rahatlasındı. Kapıyı ben tıkladım. Beni görünce elim belimde olduğunu anlayınca, üzerime saldırdı. Ben silahı çıkartıp bir el ateş ettim. Ateş etmemle birlikte kendisi yere yığıldı" dedi. Enes Öztürk, teyzesine karşı platonik aşk beslediği iddialarını ise kabul etmedi.

TEYZESİNE PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ İDDİASI

İslam Yalçın ise yıllar önce teyzesiyle ilişkisi olduğunu ancak o nedenle kendisini vurmuş olabileceğini düşünmediğini söyledi. Enes Öztürk'ün teyzesine platonik aşk beslediği iddialarıyla ilgili mahkeme tanık ifadeleri de okundu. Mahkeme heyeti, Enes Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...
Çocukluk çağı cinsel istismarı nedir?Çocukluk çağı cinsel istismarı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Alaplı Platonik Aşk

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
31 yıl hapis nedir inanılması güç bu polisleri kalleşçe öldürenlerin elleri dert görmesin inşallah gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
öemlekette ensest serbest gereksiz yere vurmuş
derhal serbest kalmali o cocuk tecavuzculeri birakılıyor bu adamda birakılmali
Diğer Haberler
Lise öğrencisi genç kız, uyuşturucudan öldü iddiası

Lise öğrencisi genç kız, uyuşturucudan öldü iddiası

23 Nisan'da Başkanlık koltuğuna oturan kız öğrenci intihar etti

23 Nisan'da Başkanlık koltuğuna oturan kız öğrenci intihar etti

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

Sezon erken açıldı! Güneşi gören denize koştu

Sezon erken açıldı! Güneşi gören denize koştu

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.