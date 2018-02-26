HABER

Tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:01 | Son Güncelleme

Polonya’nın Krakov şehrinde bir bakkal dükkanına girerek tezgahtara gaz sıkarak dükkanı soymak isteyen soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı.Polonya’nın güneyinde yer alan Krakow şehrindeki bakkal dükkanı dün akşam saatlerinde soygun girişimine sahne oldu.

Polonya’nın Krakov şehrinde bir bakkal dükkanına girerek tezgahtara gaz sıkarak dükkanı soymak isteyen soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı.
Polonya’nın güneyinde yer alan Krakow şehrindeki bakkal dükkanı dün akşam saatlerinde soygun girişimine sahne oldu. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği ancak Krakow polisinin henüz yayınladığı görüntülere göre ismi açıklanmayan 34 yaşındaki soyguncu girdiği bakkal dükkanından ilk olarak bir paket sakız aldı. Para üstünü ve sakızı aldıktan sonra çıkış kapısına yönelen soyguncu bu arada ortalığı kolaçan ederek dükkanda kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra geri döndü. Kasada duran bayana alkollü içecek siparişi veren ve kasiyerin içkiyi raftan almak için arkasını dönmesini fırsat bilen soyguncu, kasiyer kendisine doğru dönünce yüzüne biber gazı sıktı. Neye uğradığını şaşıran kasiyer bir yandan yardım çığlıkları atarken, bir yandan da gazdan kurtulmak için geriye kaçtı. Kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu tezgahın diğer tarafından eğilerek kasadaki paraları almaya başladı. İşte tam bu sırada bakkal dükkanının iç kısmında bulunan bir müşteri koşarak gelip soyguncuya müdahale etti. Bir süre soyguncuyla boğuşan kahraman müşteri onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Kahraman müşteri soyguncuyu derdest ettiği esnada kasiyer de soyguncunun kaçmaması için koşup kapıyı kilitledi. Soyguncu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan soyguncu 12 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi

Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.