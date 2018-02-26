Tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı

Polonya’nın Krakov şehrinde bir bakkal dükkanına girerek tezgahtara gaz sıkarak dükkanı soymak isteyen soyguncuyu kahraman müşteri yakaladı.
Polonya’nın güneyinde yer alan Krakow şehrindeki bakkal dükkanı dün akşam saatlerinde soygun girişimine sahne oldu. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği ancak Krakow polisinin henüz yayınladığı görüntülere göre ismi açıklanmayan 34 yaşındaki soyguncu girdiği bakkal dükkanından ilk olarak bir paket sakız aldı. Para üstünü ve sakızı aldıktan sonra çıkış kapısına yönelen soyguncu bu arada ortalığı kolaçan ederek dükkanda kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra geri döndü. Kasada duran bayana alkollü içecek siparişi veren ve kasiyerin içkiyi raftan almak için arkasını dönmesini fırsat bilen soyguncu, kasiyer kendisine doğru dönünce yüzüne biber gazı sıktı. Neye uğradığını şaşıran kasiyer bir yandan yardım çığlıkları atarken, bir yandan da gazdan kurtulmak için geriye kaçtı. Kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu tezgahın diğer tarafından eğilerek kasadaki paraları almaya başladı. İşte tam bu sırada bakkal dükkanının iç kısmında bulunan bir müşteri koşarak gelip soyguncuya müdahale etti. Bir süre soyguncuyla boğuşan kahraman müşteri onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Kahraman müşteri soyguncuyu derdest ettiği esnada kasiyer de soyguncunun kaçmaması için koşup kapıyı kilitledi. Soyguncu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan soyguncu 12 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
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