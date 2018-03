TFMD'nden DHA'ya 4 ödül

ANKARA, (DHA)-TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabirleri 4 ödüle layık görüldü.

33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona bu yıl 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

YILIN BASIN FOTOĞRAFI MÜLTECİ SORUNUNA

Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 jürisi, yaptığı değerlendirmede tüm dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkat çeken Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Onur Çoban'ın karesinin Yılın Basın Fotoğrafı olarak açıklanmasına karar verdi. Onur Çoban'ın foto röportaj dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde Myanmar'dan kaçan sivillerin dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor. Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü ise Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan en önemli spor organizasyonlarından biri olan Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndan çektiği güreş enstantanesi ile Hürriyet Gazetesi'nden Emre Oktay'a verildi. Spor Toto Özel Ödülü'nü ise Erzurum'da düzenlenen Kış Üniversite Oyunları'nda çekilen karesi ile serbest foto muhabiri Alper İşmen kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Zafer Eğitim Kurumları Özel Ödülü ise Ankara'da çektiği çocuk portresi ile Habertürk Gazetesi'nden Arif Akdoğan'ın oldu. Ödül alan kareler ilk kez Ankara'da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

BİR YILA DAMGA VURAN KARELER

Yarışmada günlük hayattan siyasete, çevre ve doğadan spor fotoğraflarına, geçtiğimiz yıla damgasını vuran kareler ödüllendirildi. Yılın Haber Fotoğrafı'nı Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini TSK desteği ile ele geçiren ÖSO'nun sevinç gösterisini çektiği anlarla Anadolu Ajansı'ndan Emin Sansar kazandı. Geçtiğimiz yıl bir çok gazetenin sayfasını süsleyen iki balon satan çocuğun sahilde uyuduğu anlar ise Doğan Haber Ajansı foto muhabiri İbrahim Laleli'ye, Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı ödülünü getirdi. Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı ödülü İstanbul'da plazaların arasında yiyecek arayan tilki fotoğrafıyla Associated Press foto muhabiri Emrah Gürel'in oldu. Yılın Portre Fotoğrafı ödülünü TDV foto muhabiri Ahmet Sami Acar'ın Myanmar'daki Sittwe mülteci kampındaki bir annenin portresiyle aldı. Yılın Siyaset Fotoğrafı ödülü ise Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez'in İstanbul'dan Ankara'ya dönerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu Dağı'ndaki fotoğrafına verildi. Türkiye Güzellikleri Birincisi, Didim'deki Altınkum Plajı'nın gökyüzünden çekilen karesi ile Anadolu Ajansı foto muhabiri Cem Öksüz oldu. Türk Telekom Özel Ödülü ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun'un Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan 'Kubbe İstanbul' isimli kültür ve sanat merkezinin çatısında martıların eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin fotoğrafına gitti. Kocaeli'nin Dilovası'nda limandan sızan yakıtla petrole bulanan kuş fotoğrafıyla Doğan Haber Ajansı foto muhabiri Ergun Ayaz, Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü kazandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın karlar arasında çekilen siyah-beyaz karesi ise TFMD Özel Ödülü'nü aldı.

JÜRİDE USTALAR GEÇİDİ

Antalya'da Aska Lara Otel'de 5 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Jüri üyelerinden Jodi Bieber, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen söyleşide gençlerle buluştu. Afganistan'da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan (World Press Photo of the Year in 2010) Jodi Bieber Güney Afrika'dan, Reuters Haber Ajansı'nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere'den ve Hollanda Haber Ajansı ANP'nin Türk kökenli Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda'dan jüri toplantısı için Antalya'ya konuk oldu. Jüri'de ayrıca geçtiğimiz yıl dünya basın fotoğrafı ödülünü kazanan AP Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Türkiye'nin yakından tanıdığı foto muhabiri Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü foto muhabiri Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı Görsel Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, basın fotoğrafçılığından İnstagram'da 1,6 milyonun üzerindeki takipçisiyle dünya fenomenleri arasına giren Mustafa Seven, basın fotoğrafının ustalarından Şükrü Akın, Depo Photos Yayın Yönetmenlerinden Tolga Adanalı, Zafer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karameşe ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Demir yer aldı.

DHA'YA 4 ÖDÜL

Ayrıca Türk Telekom Yılın basın fotoğraflarında DHA foto muhabiri İbrahim Laleli Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı ödülünü getirirken, DHA foto muhabiri Can Erok ise Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi, Siyaset Fotoğrafı Üçüncüsü oldu. Kocaeli DHA foto muhabiri Ergun Ayaz, Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü kazandı.

