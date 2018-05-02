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Thames Nehri'nde cesedi bulunmuştu! Türk gencin ölümünde büyük gizem

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 06:07 | Son Güncelleme

Londra’da Thames Nehri’nde cesedi bulunan gencin ablası: Ölmeden banka hesaplarını boşaltmış. Üye olduğu Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı bir tarikat mı? Üye iki genç daha kaybolmuş.

Thames Nehri'nde cesedi bulunmuştu! Türk gencin ölümünde büyük gizem

Dil öğrenmek için 12 yıl önce gittiği Londra'da kuaförlük yapan Sinan Altuntaş (35), 5 Nisan'da evden, "Markete gidiyorum" diye ayrıldı. Altundaş'ın 3 gün sonra ise cesedi Thames Nehri'nin kıyısında bulundu.

Altuntaş'ın ölümü gizemini korurken İstanbul'da yaşayan ablası Mahperi Altuntaş önemli açıklamalarda bulundu: "Herkese yardım eden yaşamı seven biriydi. Bir sorunu yoktu. Son telefon görüşmesinde mayısta Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Cenazeyle birlikte gönderilen resmi yazılarda, otopsi yapılmasına rağmen ölüm nedeni yazılmamış. Polisin dosyayı kapatacağı ve ölümündeki sırrı, öğrenemeyeceğimizden endişeliyiz. Bir aile için, hayattaki en büyük acıyı yaşadık. Sinan'ın, "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı"na üye olduğunu öğrendik. İstanbul'da 6 bin üyeleri varmış. Londra'da daha öncede bu gruba üye 2 genç ortadan yok olmuş. bunlar vakıf mı yoksa tarikat mı? Sinan ölmeden önce tüm banka hesaplarını boşaltmış."

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Thames Nehri Londra Türk genci Sinan Altuntaş

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