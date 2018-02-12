Thames nehrinde bulunan bomba sebebiyle, Londra Şehir hava alanı uçuşlara kapatıldı

Londa Metropoliten Polisi yayımladığı bir bültenle, Thames nehrinin George V Rıhtımında II. Dünya savaşından kalma patlamamış bir bomba bulunması sebebiyle Londra Şehir Hava limanının Pazar gecesi trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Patlamamış bomba hava alanında önceden planlanmış bir çalışma sırasında bulundu. Polis Kraliyet Deniz Kuvvetleriyle bombayı çıkarma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı. Metropoliten polisi bomba çıkarma çalışmaları sebebiyle Londra Şehir Hava alanın geliş ve gidiş uçuşlarında kesintiler olacağını açıkladı.