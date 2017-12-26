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THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 15:28 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Türk Hava Yolları’nın kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandığı için Belgrad’a acil iniş yapan uçağının ikinci pilotu Emre Atik bu inişten dolayı ödüllendirilirken kaptan pilotun ise 6 ay uçuşu kesildi.

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Türk Hava Yolları’nın kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandığı için Belgrad’a acil iniş yapan uçağının ikinci pilotu Emre Atik bu inişten dolayı ödüllendirilirken kaptan pilotun ise 6 ay uçuşu kesildi.

Airporthaber intenet sitesinde yeralan habere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkarak Frankfurt’a giden THY’ye ait uçak geçen ay kaptan pilot C.S.’nin rahatsızlanması üzerine Belgrad’a acil iniş yaptı.

144 yolcunun bulunduğu TK1617 sefer sayılı TC-JPD kuyruk tescilli Airbus 320 uçağı kaptan pilot olmadan sorunsuz şekilde Belgrad’a indiren ikinci pilot Emre Atik, THY uçuş işletme yöneticileri tarafından ödüllendirildi.

Uçuş sırasında bayılan kaptan pilot C.S. ise rahatsızlığının ardından Türkiye’ye dönerek hastanede tedavisine devam edildi. Yapılan kontrollerde C.S.’nin belirli bir rahatsızlığının olmadığı ancak kronik yorgunluğa bağlı olarak bayılmış olabileceği belirtildi. EASA kuralları gereği bu tür durumlarda kesin bir hastalık tanısı konulamadığı için C.S’nin uçuşları altı ay süreyle kesildi. C.S’nin, Kuveyt-İstanbul uçuşundan gece geldiği ve sabah da Frankfurt seferi için görevlendirildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak uçuş pilot Türk Hava Yolları Belgrad Emre Atik

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