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THY uçağı Trabzon'a acil iniş yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kuş sürüsüne çarptıktan sonra motorunda oluşan arıza nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

TRABZON, (DHA) - TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kuş sürüsüne çarptıktan sonra motorunda oluşan arıza nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten saat 17:50'de İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan THY'nin TK-383 sefer sayılı TC-JRV kuyruk tescilli A321 tipi uçağı, havada kuş sürüsüne çarptı. Motorunda arıza oluşan uçak saat 18.45'te Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanında teknik incelemeye alınırken, yolcular başka bir uçakla İstanbul gönderildi.

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