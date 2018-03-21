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Ticari gemi Somali açıklarında alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Dubai’den Somali’ye mal taşıyan ticari geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.Dün yaşanan olayda, Dubai’nin Şarika kentinden Somali’nin Putland eyaletine sefer gerçekleştiren ticari gemi Bosaaso Limanı’nın yoğunluğu nedeniyle yükünü indiremedi.

Dubai’den Somali’ye mal taşıyan ticari geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Dün yaşanan olayda, Dubai’nin Şarika kentinden Somali’nin Putland eyaletine sefer gerçekleştiren ticari gemi Bosaaso Limanı’nın yoğunluğu nedeniyle yükünü indiremedi. Ticari gemi limandan 2 kilometre uzaklıkta sabaha kadar beklerken, 16 mürettebatı bulunan geminin motor bölümünde sabah saatlerinde limana yanaşmak üzere harekete geçtiği sırada yangın çıktı. Yangına müdahale edilemezken, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan gemi battı. Olayda 2 kişi yaralanırken tüm mürettebat kurtarıldı.
Putland Eyaleti Liman ve Deniz Otobüsleri Bakan Yardımcısı Abdurisak Nur Omar, geminin limandan çok uzakta bir noktada alev aldığını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin bölgeye gidemediğini dile getirdi.

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