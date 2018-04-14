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Ticari taksi ile patates çuvalını böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fatih’de ticari taksi ile bir dükkanın önüne gelen bir kişi, patates çuvalını çaldı.

Fatih’de ticari taksi ile bir dükkanın önüne gelen bir kişi, patates çuvalını çaldı. Pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Laleli’de geçtiğimiz günlerde sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. Gece saatlerinde ticari taksiye binerek bir marketin önüne gelen hırsız, sanki kendi iş yerinin önünden patates çuvallarını alıyormuş gibi taksiye yükledi. Çuvalı yükleyen hırsız daha sonra tekrar taksiye binerek gözden kayboldu. İş yeri sahibi ise sabah saatlerinde geldiğinde patates çuvalını göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkına dönerken, hırsızın rahatlığı ise pes dedirtti. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir adamın ticari taksiden inip dükkanın önünde duran patates çuvalını kucaklayarak taksiye koyduğu görülüyor.

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