Ticari taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi girişinde bir ticari taksinin kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’den Ayvacık’a gelen Kaan Koçer (30) idaresindeki 17 T 0334 plakalı ticari otomobil Ayvacık ilçesi girişinde Atatürk Caddesi üzerinde sol şeritte bulunan kaldırıma çarptı. Çarpışmanın ardından olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla araçta sıkışan yaralılar araçtan çıkarılarak ambulans ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Kaza sonrasında araçta bulunan sürücü Kaan Koçer ve Serhat Eksik ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta bulunan 2 kişi de ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza sonrasında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.