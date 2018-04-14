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Ticari taksi traktöre çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Seydiler kavşağında meydana gelen kazada Hüseyin Çikiliz kontrolündeki 03 UD 697 plakalı ticari taksinin, İsa Öz kontrolündeki traktöre çarpması sonucu traktörde bulunan Faruk Cengiz Akkaya yaralandı.Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri, yaralı Akkaya’yı ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Kısa süreli trafiğin durduğu kazada ticari takside ve traktörde hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Seydiler kavşağında meydana gelen kazada Hüseyin Çikiliz kontrolündeki 03 UD 697 plakalı ticari taksinin, İsa Öz kontrolündeki traktöre çarpması sonucu traktörde bulunan Faruk Cengiz Akkaya yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri, yaralı Akkaya’yı ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kısa süreli trafiğin durduğu kazada ticari takside ve traktörde hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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