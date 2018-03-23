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Ticari taksiden 12 kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan ve ticari taksi olarak kullanılan bir cipin içerisinden 12 kaçağın çıkması jandarma timlerini şaşırttı.

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan ve ticari taksi olarak kullanılan bir cipin içerisinden 12 kaçağın çıkması jandarma timlerini şaşırttı. Jandarma aynı gece yaptığı operasyonlarda Afgan ve Pakistanlı uyruklu 502 kaçak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, insan kaçakçılarına yönelik düzenlediği teknik ve fiziki takip sonucu dün Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde yol kontrolü düzenledi. Timler, Horasan ilçesinde durdurdukları ve ticari taksi olarak çalışan bir cipin içerisinden 12, 1 TIR'ın kapalı dorsesinde 292 kaçak yakaladı. Pasinler ilçesinde bir kamyonda 78, Köprüköy ilçesinde de yine bir kamyonda 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Kontrollerde kaçakçılık organizatörlüğü yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan araçlara da el konuldu.

Horasan ilçe merkezindeki karakola götürülen 5 kişilik cipin içerisinden eşyaları ile birlikte 12 kişinin çıkması jandarma timlerini bile şaşırttı. Araçtan tek tek indirilen kaçakların ayakları uyuştuğu için yürümekte güçlük çektikleri görüldü.

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