Tiga İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü elektronik müzik sanatçısı Tiga, 20 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
"Sexor", "Ciao!" ve "No Fantasy Required" albümlerinin yanı sıra The Prodigy, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Moby ve The Killers'ın da aralarında olduğu birçok sanatçının şarkılarına yaptığı remixlerle elektronik dans müziğine önemli eserler kazandıran Tiga, Big Burn Nights kapsamında 20 Ocak Cumartesi gecesi Beyoğlu'ndaki Roxy'de performans sergileyecek.
Plak şirketi Turbo Recordings ile de dans müziği piyasasına yön veren en önemli isimler arasında yer alan Tiga'nın yanı sıra Burn Residency 2017'de Türkiye'yi temsil ederek büyük ödülü getiren Furkan Kurt ve Big Burn markasının yaratıcılarından Procombo da gecede müzikseverlerle buluşacak.
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