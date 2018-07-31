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Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

KARS'ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı.

Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köpekden bulaşan kuduz nedeniyle telef olan 4 büyükbaş havyanı gömdü. Alınan numuneler laboratuara gönderildi. Hayvanlarında kuduz görülen aile Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen'e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduz görünümü tespit etti. Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.
Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de ineğikleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu.

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Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındıTilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındıTilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındıTilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

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