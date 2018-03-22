Tilkiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tilkiye çarpan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Makedonya uyruklu Faredin Memeti yönetimindeki GV3431 AB plakalı otomobili, Şarköy sapağı yakınlarında yola çıkan tilkiye çarparak kontrolden çıktı.
Takla atan araçta yaralanan Faredin Memeti ve Venhar Memeti ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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