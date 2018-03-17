Tıp Bayramı’nda doktorun gasp edilme anı kamerada

14 Mart Tıp Bayramı’nda üroloji doktorunu özel muayenehanesinde gasp ederek 50 bin lirayı çalıp kaçan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, randevu alarak S.İ isimli doktorun özel muayenehanesine gelen 2 kişi, silahla doktoru tehdit ederek kasada bulunan 50 bin lira tutarında döviz ve TL’yi alarak kayıplara karıştı. Doktorun şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Muayenehanenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler doktoru gasp eden 2 şahsın bina önünde bulunan bir otomobille kaçtığını tespit etti. Çalışmalar kapsamında şahısların kimlik bilgileri tespit edilirken operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda H.P, Y.G. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şahısların suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Gözaltındaki şahıslardan birinin gasp edilen doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Mart Tıp Bayramı’nda gerçekleşen gasp anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Randevu alarak hasta numarası yapan şüphelilerin bir süre sonra silahlarını çıkararak doktoru darp etmesi kameralara yansıdı.