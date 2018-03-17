HABER

Tıp Bayramı’nda doktorun gasp edilme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı’nda üroloji doktorunu özel muayenehanesinde gasp ederek 50 bin lirayı çalıp kaçan 2 kişi yakalandı.

Tıp Bayramı’nda doktorun gasp edilme anı kamerada

14 Mart Tıp Bayramı’nda üroloji doktorunu özel muayenehanesinde gasp ederek 50 bin lirayı çalıp kaçan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, randevu alarak S.İ isimli doktorun özel muayenehanesine gelen 2 kişi, silahla doktoru tehdit ederek kasada bulunan 50 bin lira tutarında döviz ve TL’yi alarak kayıplara karıştı. Doktorun şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Muayenehanenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler doktoru gasp eden 2 şahsın bina önünde bulunan bir otomobille kaçtığını tespit etti. Çalışmalar kapsamında şahısların kimlik bilgileri tespit edilirken operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda H.P, Y.G. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şahısların suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Gözaltındaki şahıslardan birinin gasp edilen doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Mart Tıp Bayramı’nda gerçekleşen gasp anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Randevu alarak hasta numarası yapan şüphelilerin bir süre sonra silahlarını çıkararak doktoru darp etmesi kameralara yansıdı.

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.