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Tıp Merkezinde silahlı,palalı gasp

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Arnavutköy'de bir tıp merkezinde, iki kişinin görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp etmesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay geçtiğimiz cumartesi, günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy'de bir tıp merkezinde yaşandı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 kişi içeri girip vezneye yöneldi. Kadın ve erkek görevliyi tehdit eden 2 gaspçı kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı. O anlar tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen ekipler iki kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonrasında da gaspçılardan biri gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer gaspçıyı yakalamak arama çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

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