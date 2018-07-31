‘Tıpkısının Aynısı’ resim sergisi Trump Art Gallery’de

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN önde gelen ressamlarına ait özgün baskı çalışmalarının yer aldığı ‘Tıpkısının Aynısı’ isimli sergi, 1-31 Ağustos tarihleri arasında Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, yerli ve yabancı sanatçılara ve sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Eserlerin küçültülmüş boyutta basılması ile ortaya çıkan çalışmalardan oluşan ‘Tıpkısının Aynısı’ isimli sergi, sanatseverlere birbirinden farklı görsel deneyimler yaşatıyor. Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Nedim Günsür, İbrahim Balaban, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Güngör Taner ve Selma Gürbüz gibi ünlü sanatçıların özgün baskı eserlerinin yer aldığı sergi, meraklıları için baskı sanatının kapılarını aralıyor.

Küratörlüğünü Bülent Aydın’ın üstlendiği ‘Tıpkısının Aynısı’, 1

