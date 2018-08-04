HABER

TIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden 2 kamyona çarptı.

TIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden 2 kamyona çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kapısı açılmayan TIR’da mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Kaza, gece saatlerinde Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Orhan Koçak (48) yönetimindeki 35 AU 4508 plakalı TIR, aynı yöne giden Ayhan Ayık (37) yönetimindeki 44 EF 447 plakalı karpuz yüklü kamyona yandan çarptı. TIR ve kamyon, daha sonra önde giden Abdullah Yaman (40) yönetimindeki 44 PD 333 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kamyonlardan birindeki karpuzlar yola dökülerek parçalandı. TIR şoförü Orhan Koçak, kapısı açılmayan araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekibi yapılan çalışmayla Koçak'ı çıkardı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI

TIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldıTIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldıTIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldı

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Nizip'e şehit ateşi düştüNizip'e şehit ateşi düştü
'Hababam Sınıfı' anıları bu müzede canlanacak'Hababam Sınıfı' anıları bu müzede canlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.