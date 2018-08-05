TIR 2 motosiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı (3)

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU(Manisa),(DHA) Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.
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