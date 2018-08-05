TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

İKİ GENÇ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kullandıkları motosikletlere kavşakta bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Kerem Paşalı (21) ve Çağrı Bingöl (19) için bugün ikindide Merkez Pazar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, ölen iki gencin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Camide aynı anda başka bir cenazenin daha olması nedeniyle cemaat cami avlusu dışına taştı. Tek kılınan namazın ardından, 2 genç için hellallik alındı. Daha sonra iki gencin bir süre omuzlarda taşınan tabutları cenaze aracına konulup, götürüldükleri ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü Mehmet İsin, tutuklandı.
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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