TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

KAZA KAMERADA

Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)

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