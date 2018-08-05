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TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 22:12 | Son Güncelleme

KAZA KAMERADA Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

KAZA KAMERADA
Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)

FOTOĞRAFLI

TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

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