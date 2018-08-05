HABER

TIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı 2 motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı 2 motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ergenekon kavşağında meydana geldi. İzmir Limanı'ndan aldığı büyükbaş hayvanları Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı TIR, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'na geldiğinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Kerem Paşalı'nın (21) kullandığı 45 TM 127 ve Çağrı Bingöl (19) yönetimindeki 45 ZB 3748 plakalı motosikletlere çarptı. TIR, altına aldığı motosikletlerden birini yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada, motosiklet sürücüsü Paşalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsü Bingöl ile hangi motosiklette yolculuk yaptığı henüz belirlenemeyen Mehmet Arı (20) yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bingöl, doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Arı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen motosiklet sürücüleri Paşalı ve Bingöl'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paşalı'nın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak askerden geldiği öğrenildi. TIR şoförü Mehmet İsin gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
TIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralıTIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Saman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktıSaman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.