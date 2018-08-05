TIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı 2 motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ergenekon kavşağında meydana geldi. İzmir Limanı'ndan aldığı büyükbaş hayvanları Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı TIR, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'na geldiğinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Kerem Paşalı'nın (21) kullandığı 45 TM 127 ve Çağrı Bingöl (19) yönetimindeki 45 ZB 3748 plakalı motosikletlere çarptı. TIR, altına aldığı motosikletlerden birini yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada, motosiklet sürücüsü Paşalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsü Bingöl ile hangi motosiklette yolculuk yaptığı henüz belirlenemeyen Mehmet Arı (20) yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bingöl, doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Arı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen motosiklet sürücüleri Paşalı ve Bingöl'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paşalı'nın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak askerden geldiği öğrenildi. TIR şoförü Mehmet İsin gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

