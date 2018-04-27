TIR çarpan, kasksız motosikletli ağır yaralandı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, Recep Sarı’nın (31) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yenişehir- Bilecik yolu doğu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bilecik yoluna çıkmak için kuzey çevre yolundan giden, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, Çelebiköy’den Yenişehir’e giden Recep Sarı yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada kaskı olmayan motosiklet sürücüsü Sarı, ağır yaralandı. TIR sürücüsü ise durmayıp, yola devam etti. Evli ve 2 çocuk sahibi Sarı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Sarı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum