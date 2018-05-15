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TIR çarpan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobil ormanlık alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobil ormanlık alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Ereğli- Alaplı karayolunda meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı iddia edilen Selim Gedik (37) yönetimindeki 19 UE 653 plakalı TIR, aynı yöne giden Ferhat Ateş’in (20) kullandığı 67 TV 827 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Ferhat Ateş ile yanında bulunan Öznur Yıldırım(18) ve Barış Karakaya(26) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Selim Gedik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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