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TIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

  GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki 25 ton buğday yola saçıldı.

TIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki 25 ton buğday yola saçıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay yönüne giden Yusuf Erdoğan, yönetimindeki 31 NCR 75 plakalı, 25 ton buğday yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen TIR'ın dorsesindeki buğday yola savruldu. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada yola saçılan buğday da başka bir TIR'a aktarıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldıTIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldıTIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldıTIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı

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