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TIR devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yan yattı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yan yattı. Kazada sürücü Ahmet Kanar (40) yaralanırken, TIR'daki 25 bin ton mısır silajı dolu çuvallar tarlaya saçıldı.

Kaza, Malkara'ya bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren Ahmet Kanar yönetimindeki 59 DA 421plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajı dolu çuvallar buğday ekili tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet Kanar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR çekiciyle yoldan kaldırıldı, çevreye saçılan mısır silajları ise köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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