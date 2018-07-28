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TIR devrildi; 6 ton arpa yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta TIR'ın devrilmesi sonucu dorsede bulunan yaklaşık 6 ton arpa yola saçıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta TIR'ın devrilmesi sonucu dorsede bulunan yaklaşık 6 ton arpa yola saçıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu 15'inci kilometrede, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Hafik ilçesine bağlı Akkaya köyünde tarlasından topladığı yaklaşık 6 ton arpayı elemek işlemi için Sivas'a getirmek üzere yola çıkan Halil Eken idaresindeki 58 UD 260 plakalı TIR ile 58 TY 872 plakalı dorsesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Halil Eken olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 6 ton arpa ise yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yola saçılan arpalar temizlendi. TIR'ın kaldırılması sırasında ise Sivas-Kayseri karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından TIR bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

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