 TIR devrildi; otomobil parçaları ve sağlık malzemeleri yola saçıldı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen TIR'daki yaklaşık 30 ton otomobil parçası ve sağlık malzemeleri yola saçıldı.
Kaza, Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'deki bir fabrikadan yüklediği yaklaşık 30 ton otomobil parçası ile sağlık malzemelerini İtalya'ya götüren Abdullah Tunca (55) yönetimindeki 41 R 8791 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrildi. TIR şoförü Tunca'nın yaralandığı kazada, darsedeki otomobil parçaları ile sağlık malzemeleri yola saçıldı. Karayolunun trafiğe kapanırken, Tunca, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil parçaları ve sağlık malzemeleri toplanıp, gelen başka bir TIR'a yüklendi. Devrilen araç da iş makinesi yardımıyla kenara çekilip, yol ulaşıma yeniden açıldı.
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