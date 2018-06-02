TIR devrildi, sürücü yaralandı

İsa ÇİÇEK/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği konteyner yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Kartepe mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet İbiş idaresindeki 43 NP 585 plakalı konteyner yüklü TIR, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Orta refüje devrilen aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet İbiş tedavi altına alındı. TEM Otoyolu'nda ulaşım tek şeritten sağlanırken, yola dökülen akaryakıt ise Karayolları ekiplerince temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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