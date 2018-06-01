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TIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sıfır araçların yüklü olduğu TIR devrildi.

TIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördü

Tezcan SOLMAZ/ÇAMLIDERE(Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sıfır araçların yüklü olduğu TIR devrildi. Kazada yol ulaşıma kapanırken, araçlar hasar gördü.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, TEM Otoyolu Ankara Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki 06 AY 1977 plakalı sıfır kamyonet taşıyan TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen TIR içerisindeki 6 adet sıfır araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı. TIR sürücüsü Şahin Caval ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin Caval, Çamlıdere İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. TIR'ın kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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TIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördüTIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördüTIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördüTIR devrildi; üzerindeki sıfır araçlar hasar gördü

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