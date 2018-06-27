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TIR devrilerek yandı, müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen boş şişe yüklü TIR, alev alıp yanmaya başladı.

Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen boş şişe yüklü TIR, alev alıp yanmaya başladı. Hafif yaralanan TIR sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine yangına müdahaleye giden itfaiye aracı da kaza yaptı, 1 itfaiye eri yaralandı.

Kaza akşam saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl karayolu Ayaz Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenişehir'den aldığı boş maden şişelerini Mardin'e götürmek üzere yola çıkan 32 yaşındaki Faruk Yılmaz yönetimindeki 47 KY 269 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından TIR'ın kupa bölümünde yangın çıktı. Hafif yaralanan Yılmaz kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

KAZAYA GELEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

​Olay yerine giden Yenişehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Uğur Kılınç yönetimindeki itfaiye aracı kaza yerine yakın bir bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 58 yaşındaki itfaiye eri Hayrettin Ayas yaralandı. Ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Ayas'ın kolunda kırık olduğu belirlendi.

TIR yangını ise olay yerine ulaşan ikinci itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması söndürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Faruk Yılmaz da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, yanan TIR'ın çekilmesiyle normale döndü.

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