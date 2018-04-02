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Tır dorsesine kendini asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de 39 yaşındaki bir kişi brandalı tır dorsesinin içinde kendisini iple tavan demirine asarak, yaşamına son verdi.1 Nisan’da saat:22.00’da Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 26.

Kayseri’de 39 yaşındaki bir kişi brandalı tır dorsesinin içinde kendisini iple tavan demirine asarak, yaşamına son verdi.
1 Nisan’da saat:22.00’da Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 26. Cadde’de meydana gelen olayda 39 yaşındaki H.Y. 38 YU 073 plakalı brandalı tır dorsesinin içinde iple tavan demirine asılı olarak hayatını kaybetmiş şekilde polis ekipleri tarafından bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
13 yaşındaki kız intihara kalkıştı
Öte yandan 1 Nisan’da saat:18.00’da Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 13 yaşındaki S.K. isimli kız çocuğu inşaatın 5’inci katına çıkarak intihara kalkıştı. S.K. isimli kız polis ekiplerince ikna edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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