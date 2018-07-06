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TIR dorsesinin tavanında 181 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı TIR'ın dorsesinin tavanına gizlenmiş, 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

TIR dorsesinin tavanında 181 kilo esrar ele geçirildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı TIR'ın dorsesinin tavanına gizlenmiş, 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi. TIR'daki uyuşturucudan haberinin olmadığını savunan Yunan uyruklu sürücü, tutuklandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Yunan uyruklu Dimitrios Nalmpantis'in (47) kullandığı boş TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına sevk edildi. TIR dorsesinin tavan bölümünde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik köpeği Ella'nın da katıldığı detaylı arama yapıldı. TIR dorsesinin tavanında gizli bölmelerde 117 paket halinde 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Yunan uyruklu Dimitrios Nalmpantis ve Bulgaristan uyruklu Valcho Goergiev K. gözaltına alındı.
Gümrükteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Valcho Goergiev K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Yunan TIR sürücüsü Dimitrios Nalmpantis ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Uyuşturucudan haberinin olmadığını savunan Nalmpantis, "TIR aracım x-ray cihazına sevk edildi. Daha sonra ise arama hangarına götürüldü. Burada yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi. Araçta uyuşturucu madde olduğundan kesinlikle haberim yoktu. Bu şekilde uyuşturucu gizlendiğini bilsem kesinlikle yola çıkmazdım. Araçta uyuşturucu olduğunu Kapıkule'de görevli memurlar tespit ettikten sonra öğrendim" dedi.
TIR sürücüsü Dimitrios Nalmpantis, ifadesinin ardından 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

TIR dorsesinin tavanında 181 kilo esrar ele geçirildi

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