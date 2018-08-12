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TIR elektrik direklerini devirdi; makineye bağlı KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'DE iş makinası yüklü TIR sokakta bulunan elektrik kablolarına takılarak direkleri devirdi.

TIR elektrik direklerini devirdi; makineye bağlı KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'DE iş makinası yüklü TIR sokakta bulunan elektrik kablolarına takılarak direkleri devirdi. Bazı araçlar kaza nedeniyle hasar gördü. Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesi Hasanbey Sokakta meydana geldi. Ergün Şentürk yönetimindeki 34 BC 5693 plakalı TIR, metro şantiyesinden yüklediği iş makinasiyle ilerlediği sırada elektrik kablolarına takıldı. TIR bir süre bu şekilde ilerleyince iki elektrik direği devrildi. Devrilen direklerden bir tanesi park halindeki bir aracın üzerine düştü. Bazı evlerin camları ise kopan kablolar yüzünden kırıldı. Sokakta yaşanan kaza nedeniyle bölgenin elektrikleri kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle KOAH hastası Meryem Karaboğa sürekli kullandığı solunum cihazını kullanamayacağı için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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