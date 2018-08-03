TIR eve girdi; sürücü yaralandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinden geçen uluslararası İpekyolu'da seyir halindeki TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki eve girdi. Evin odasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, kazada sürücü Şirin Bayık, yaralandı.
Kaza, dün gece Nusaybin ilçesindeki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Şirin Bayık yönetimindeki 47 DR 879 plakalı TIR, Tepealtı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir evin odasına girdi. Ev sahibi ve çocukları yan odada bulundukları sırada meydana gelen kazada, sürücü TIR'da sıkıştı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan Nusaybin Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılıp, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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