HABER

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yılmaz (45), öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70'inci kilometresindeki Sandıklı ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya yönüne giden, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı TIR ile aynı yöne giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 03 L 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Hüseyin Yılmaz ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Yılmaz, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.