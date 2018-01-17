TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yılmaz (45), öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70'inci kilometresindeki Sandıklı ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya yönüne giden, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı TIR ile aynı yöne giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 03 L 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Hüseyin Yılmaz ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Yılmaz, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu.

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