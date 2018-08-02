HABER

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Emrah Poyraz (30), hayatını kaybetti.

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Emrah Poyraz (30), hayatını kaybetti.
Kaza, Çubuk ilçesi Tahtayazı- Yukarı Çavundur yolunda meydana geldi. Yusuf Genç (26) yönetimindeki 34 HG 941 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Emrah Poyraz yönetimindeki 06 KG 241 plakalı otomobil çarpıştı. TIR devrilirken, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emrah Poyraz yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılan Poyraz, kaldırıldığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü Yusuf Genç gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldüTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Çöp dökme kavgasında Furkan'ı öldüren baba ve oğula 15'er yıl hapisÇöp dökme kavgasında Furkan'ı öldüren baba ve oğula 15'er yıl hapis
Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktıBrezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.