HABER

TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

AMASYA'da, TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada traktörde bulunan iki kişi yaralandı.

TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'da, TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada traktörde bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza Suluova ilçesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Ülger (46) yönetimindeki 38 ZS 473 plakalı TIR ile kavşakta trafik ışığı ihlali yapan Yasin Ayvalı (39) yönetimindeki 05 FN 154 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. TIR'ın dorse kısmında ise hasar oluştu. Kazada traktör sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sefa Ayvalı (12) yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıTIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıTIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıTIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Toprak altında kalan 2 işçi yaralandıToprak altında kalan 2 işçi yaralandı
Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş

Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.