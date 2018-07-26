TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'da, TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada traktörde bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza Suluova ilçesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Ülger (46) yönetimindeki 38 ZS 473 plakalı TIR ile kavşakta trafik ışığı ihlali yapan Yasin Ayvalı (39) yönetimindeki 05 FN 154 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. TIR'ın dorse kısmında ise hasar oluştu. Kazada traktör sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sefa Ayvalı (12) yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum