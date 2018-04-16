TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Salih Yıldız (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece, İslahiye- Gaziantep yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum ocağına girmek için manevra yapan Abdulkadir Bilen (32) yönetimindeki 27 BAB 05 plakalı TIR ile İslahiye yönünden gelen Salih Yıldız'ın kullandığı 10 TT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yıldız, yaşamını yitirdi. Salih Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. TIR sürücüsü Abdulkadir Bilen, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.