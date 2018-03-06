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Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kavşakta ambulansa yol vermek isteyen kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan tıra çarptı.

Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kavşakta ambulansa yol vermek isteyen kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
Olay, dün Saray ilçesi Bağlar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vize istikametine seyir halinde olan Adem Y. (38) idaresindeki 59 KC 025 plakalı kamyonet kavşaktan çıkış yapan ambulansa yol vermek istediği sırada aynı istikamete gitmekte olan Yusuf A. (48) yönetimindeki 34 ZJ 2102 plakalı silobaz tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje savrularak hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Adem Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan Adem Y. ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

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