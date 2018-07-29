TIR ile kamyonet çarpıştı arpa çuvalları yola savruldu

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralanırken, arpa çuvalları yola savruldu. Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail D.yönetimindeki kasasında arpa çuvalları bulunan 63 NF 504 plakalı kamyonet ile aynı yöne seyir halindeki Aytekin A. yönetimindeki 33 DRT 11 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, kamyonette bulunan arpa çuvalları yola savruldu, sürücüler ise hafif yaralandı. Yola savrulan arpa çuvalların toplanması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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