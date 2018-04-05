Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara- Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda Hakan B. idaresindeki 58 ZA 375 plakalı otomobil ile H.Y.A idaresindeki 58 TU 601 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır refüje çıkarak durabildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Hakan B. ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonra trafikte aksamalar yaşandı. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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