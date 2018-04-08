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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Çanakkale-İzmir yolu üzeri Edremit Otogar kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Çanakkale-İzmir yolu üzeri Edremit Otogar kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. İzmir istikametine giden Mustafa G. idaresindeki 20 LM 009 plakalı tır, Sadettin D. idaresindeki 10 LF 271 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan Kenan K. ve sürücüsü Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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